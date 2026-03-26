RETRAITE DE NYOUNG’NÉ Montpellier

RETRAITE DE NYOUNG’NÉ

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15

Retraite de Nyoung’né

Du mardi 14 avril à 06:30 au mercredi 15 avril à 18:30 avec Kadam Olivier

Retraite du Jour de l’Illumination de Bouddha

Retraite de Nyoung’né

Du mardi 14 avril à 06:30 au mercredi 15 avril à 18:30 avec Kadam Olivier

Retraite du Jour de l’Illumination de Bouddha

Mardi 14 et mercredi 15 avril

Célébrez le jour de l’illumination de Bouddha lors d’une retraite dédiée à la purification et à la compassion. Par les prosternations et les prières, nous recevons l’inspiration de Bouddha Avalokiteshvara à 1000 bras pour apaiser notre esprit et purifier nos actions passées.

Infos pratiques

• Retraite non-guidée Sans enseignements (prières, prosternations et méditations).

• Préceptes À prendre impérativement le matin pour participer à la journée.

• Jeûne traditionnel (optionnel) Le mardi (eau + un repas à midi) et le mercredi (jeûne complet sans eau).

• Gratuit et ouvert à tous.

Programme

►Mardi 14 avril

• 06h30 Prise des 8 préceptes Mahayana*

• 07h30 09h Séance 1

• 10h30 12h Séance 2

• 16h30 18h Séance 3

► Mercredi 15 avril

• 06h30 Prise des 8 préceptes Mahayana*

• 07h30 09h Séance 1

• 10h30 12h Séance 2

• 14h 15h30 Offrande au Guide Spirituel

• 16h30 18h Séance 3

* Il est nécessaire de prendre les préceptes le matin pour faire les séances de la journée. Pour ceux qui n’ont jamais reçu les préceptes, il est nécessaire de les recevoir d’un précepteur une première fois avant de pouvoir les prendre seul.

Sur inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English :

Nyoung?né’s retreat

Tuesday April 14 at 06:30 to Wednesday April 15 at 18:30 with Kadam Olivier

Buddha?s Enlightenment Day Retreat

L’événement RETRAITE DE NYOUNG’NÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER