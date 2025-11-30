Retraite de silence Les Hôpitaux-Neufs

Retraite de silence

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 585 – 585 – 585 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Yoga.

Méditation.

Marche méditative.

Massage en option et accés au sauna et à la piscine .

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com

