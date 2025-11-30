Retraite de silence Les Hôpitaux-Vieux
dimanche 30 novembre 2025.
Retraite de silence
Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Tarif : 585 – 585 – 585 EUR
Début : 2025-11-30
fin : 2025-12-05
2025-11-30
Yoga, méditation et marche méditative
Massage en option et accés au sauna et à la piscine .
Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com
