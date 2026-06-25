Bains-sur-Oust

Retraite d’été un voyage vers soi

Domaine de LA ROCHE DU THEIL Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 15:00:00

fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Venir se ressourcer et se replacer dans son centre, loin du tumulte quotidien pour se reconnecter à son essence. Tout est aménagé dans ce lieu pour que votre expérience des pratiques et du silence soit source de plénitude et de joie.

Cette retraite vous offre un espace et un temps privilégié pour apaiser le mental, éveiller la conscience, renforcer votre ancrage et libérer votre créativité. Que votre intention soit de surmonter les turbulences et le bavardage mental, de pouvoir simplement vous reconnecter à vous-même, ou de vous donner la possibilité de vivre quelque chose de vraiment différent du quotidien, cette retraite est une invitation à la découverte et à une transformation intérieure subtile mais puissante.

Les journées alternent des temps de pratiques, méditation et yoga, d’enseignements, de créativité et d’intégration grâce aux moments en silence. .

Domaine de LA ROCHE DU THEIL Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement Retraite d’été un voyage vers soi Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DE REDON