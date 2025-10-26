Retraite Détox Les Hôpitaux-Neufs

Retraite Détox Les Hôpitaux-Neufs dimanche 26 octobre 2025.

Retraite Détox

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 535 – 535 – 535 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Jeûne 5j.

Randonnée.

Yoga.

Massage en option et accés au sauna et à la piscine .

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com

L’événement Retraite Détox Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2025-10-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS