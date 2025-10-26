Retraite détox Les Hôpitaux-Vieux
Retraite détox Les Hôpitaux-Vieux dimanche 26 octobre 2025.
Retraite détox
Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Tarif : 535 – 535 – 535 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-26
Jeûne de 5 jours (jus et bouillon), randonnée, yoga
Massage en option et accés au sauna et à la piscine .
Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com
English : Retraite détox
German : Retraite détox
Italiano :
Espanol :
L’événement Retraite détox Les Hôpitaux-Vieux a été mis à jour le 2025-08-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS