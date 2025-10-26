Retraite détox Les Hôpitaux-Vieux

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Tarif : 535 – 535 – 535 EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-31

2025-10-26

Jeûne de 5 jours (jus et bouillon), randonnée, yoga

Massage en option et accés au sauna et à la piscine .

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com

