RETRAITE ET BAL DES POMPIERS Bagnères-de-Luchon 13 juillet 2025 21:00

Haute-Garonne

RETRAITE ET BAL DES POMPIERS PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

2025-07-13

Le traditionnel bal des pompiers prélude à notre fête nationale, sera placé sous le signe des rires de la joie et des bons moments partagés.

A partir de 14h30 à la caserne présentation du matériel et jeux gonflables.

A partir de 21h, la retraite des Guides partira de la place du Comminges animée par les troupes folkloriques locales et accompagnée des véhicules de la caserne des pompiers de Luchon. Ensuite, le cortège se dirigera vers le parc du Casino où les groupes folkloriques offriront un spectacle à partir de 22h30, suivi du bal des pompiers qui aura lieu à la caserne (avenue Rémy Comet) avec restauration et buvette sur place. .

PARC DU CASINO

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

English :

The traditional firemen’s ball, a prelude to our national holiday, will be a time for laughter, joy and good times.

German :

Der traditionelle Feuerwehrball, der den Auftakt zu unserem Nationalfeiertag bildet, wird unter dem Zeichen von Lachen, Freude und gemeinsamen schönen Momenten stehen.

Italiano :

Il tradizionale ballo dei vigili del fuoco, preludio delle nostre festività, sarà pieno di risate, gioia e divertimento.

Espanol :

El tradicional baile de los bomberos, preludio de nuestras vacaciones bancarias, estará lleno de risas, alegría y buenos momentos.

