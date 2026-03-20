RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT Montpellier

RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 240 – 240 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-06

Trouver la force intérieure la prise et le don

Du 6 au 10 mai 2025 Centre Kadampa de Montserrat

Séances guidées accessibles à tous — Nouveaux bienvenus !

Attention l’événement se déroule au Centre Kadampa de Montserrat Covoiturages organisés depuis Montpellier.

Trouver la force intérieure la prise et le don

Du 6 au 10 mai 2025 Centre Kadampa de Montserrat

Séances guidées accessibles à tous — Nouveaux bienvenus !

Offrez-vous une parenthèse régénérante à seulement 4h de Montpellier et Toulouse. Ce séjour propose une déconnexion totale pour transformer l’anxiété en énergie grâce à une méthode bouddhiste millénaire la compassion saine. À travers des enseignements profonds et des méditations guidées, vous apprendrez à utiliser les difficultés comme un moteur pour votre paix intérieure.

3 bénéfices clés

• Force intérieure Des outils concrets pour changer votre regard sur les problèmes.

• Cadre inspirant La force tranquille du massif de Montserrat, idéal pour le ressourcement.

• Partage Une expérience conviviale avec des moments d’échange après les séances.

Tarifs & Formules (Dortoir + Repas + Enseignements) 240 €

Vos Enseignants Kadam Olivier Terreault (Montpellier) et Guèn Kelsang Sangyé (Toulouse) allient 30 ans d’expérience, humour et bienveillance pour rendre la sagesse directement applicable à votre quotidien. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English : RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT

Finding inner strength: taking and giving

May 6-10, 2025 Montserrat Kadampa Center

Guided sessions open to all ? Newcomers welcome!

L’événement RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER