RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT Montpellier
RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT Montpellier mercredi 6 mai 2026.
RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : 240 – 240 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-06
Trouver la force intérieure la prise et le don
Du 6 au 10 mai 2025 Centre Kadampa de Montserrat
Séances guidées accessibles à tous — Nouveaux bienvenus !
Attention l’événement se déroule au Centre Kadampa de Montserrat Covoiturages organisés depuis Montpellier.
Trouver la force intérieure la prise et le don
Du 6 au 10 mai 2025 Centre Kadampa de Montserrat
Séances guidées accessibles à tous — Nouveaux bienvenus !
Offrez-vous une parenthèse régénérante à seulement 4h de Montpellier et Toulouse. Ce séjour propose une déconnexion totale pour transformer l’anxiété en énergie grâce à une méthode bouddhiste millénaire la compassion saine. À travers des enseignements profonds et des méditations guidées, vous apprendrez à utiliser les difficultés comme un moteur pour votre paix intérieure.
3 bénéfices clés
• Force intérieure Des outils concrets pour changer votre regard sur les problèmes.
• Cadre inspirant La force tranquille du massif de Montserrat, idéal pour le ressourcement.
• Partage Une expérience conviviale avec des moments d’échange après les séances.
Tarifs & Formules (Dortoir + Repas + Enseignements) 240 €
Vos Enseignants Kadam Olivier Terreault (Montpellier) et Guèn Kelsang Sangyé (Toulouse) allient 30 ans d’expérience, humour et bienveillance pour rendre la sagesse directement applicable à votre quotidien. .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT
Finding inner strength: taking and giving
May 6-10, 2025 Montserrat Kadampa Center
Guided sessions open to all ? Newcomers welcome!
L’événement RETRAITE EXCEPTIONNELLE MÉDITER AU CŒUR DE MONTSERRAT Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER