Informations pratiques

Bost

Retraite holistique

Bost Allier

Tarif : 333 – 333 – 555 EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-27 15:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Retraite holistique de 3 jours à BOST (03) Yoga, méditation, cérémonie de pleine lune, tirage d’oracle et bain sonore aux bols de cristal, dans un cadre calme et intime (8 places max)

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Bost 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 66 28 19 lucielandry10@gmail.com

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English :

3-Day Holistic Retreat %E0 BOST (03): Yoga, meditation, full moon ceremony, oracle card reading, and a crystal singing bowl sound bath, in a calm and intimate setting (8 spots max)

L’événement Retraite holistique Bost a été mis à jour le 2026-08-11 par Vichy Destinations