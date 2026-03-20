Retraite initiatique avec les chevaux Oliveraie de Paul Aigues-Mortes

Retraite initiatique avec les chevaux

Oliveraie de Paul 295 chemin Trouchaud Aigues-Mortes Gard

Tarif : 950 – 950 – 1080 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-12

SOUVERAINE Retraite initiatique avec les chevaux

Du 12 au 15 juin à L’Oliveraie de Paul (Camargue).

4 jours pour se reconnecter à soi grâce à l’équicoaching, la nature et des temps de ressourcement.

Petit groupe de 8 femmes. Aucune expérience requise.

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Oliveraie de Paul 295 chemin Trouchaud Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 6 50 42 64 25 cyprianeguyot@outlook.com

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English :

SOUVERAINE ? Initiatory retreat with horses

June 12-15 at L?Oliveraie de Paul (Camargue).

4 days to reconnect with yourself through equicoaching, nature and times of renewal.

Small group of 8 women. No experience required.

L’événement Retraite initiatique avec les chevaux Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes