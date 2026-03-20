Retraite initiatique avec les chevaux Oliveraie de Paul Aigues-Mortes

Retraite initiatique avec les chevaux Oliveraie de Paul Aigues-Mortes vendredi 12 juin 2026.

Retraite initiatique avec les chevaux

Oliveraie de Paul 295 chemin Trouchaud Aigues-Mortes Gard

Tarif : 950 – 950 – 1080 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-12

SOUVERAINE Retraite initiatique avec les chevaux
Du 12 au 15 juin à L’Oliveraie de Paul (Camargue).
4 jours pour se reconnecter à soi grâce à l’équicoaching, la nature et des temps de ressourcement.
Petit groupe de 8 femmes. Aucune expérience requise.
  .

Oliveraie de Paul 295 chemin Trouchaud Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 6 50 42 64 25  cyprianeguyot@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SOUVERAINE ? Initiatory retreat with horses
June 12-15 at L?Oliveraie de Paul (Camargue).
4 days to reconnect with yourself through equicoaching, nature and times of renewal.
Small group of 8 women. No experience required.

L’événement Retraite initiatique avec les chevaux Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes

Prochains événements à Aigues-Mortes