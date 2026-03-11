Retraite prénatale MAMAE Graine de bonheur Vichy

Retraite prénatale MAMAE

Graine de bonheur 10 rue Albert Londres Vichy Allier

Tarif : 460 – 460 – 460 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Week-end bien-être prénatal. 3 jours et 2 nuits dédié aux femmes enceintes de 3 a 9 mois de grossesse.

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Graine de bonheur 10 rue Albert Londres Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 61 16 20

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English :

Prenatal well-being weekend. 3 days and 2 nights dedicated to pregnant women from 3 to 9 months of pregnancy.

L’événement Retraite prénatale MAMAE Vichy a été mis à jour le 2026-03-11 par Vichy Destinations