Retraite Renaissance yoga, bien-être et nature à l’Hôtel San Giovanni SAN GIOVANNI Porto-Vecchio

Retraite Renaissance yoga, bien-être et nature à l’Hôtel San Giovanni

SAN GIOVANNI ROUTE D’ARCA Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Tarif : 202 – 202 – EUR

1 nuit 1 pers. Hors taxe de séjour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Offrez-vous une parenthèse bien-être lors de la Retraite Renaissance à l’Hôtel San Giovanni. Yoga, méditation, randonnées, ateliers bien-être et cuisine saine rythment trois jours de reconnexion au cœur de la nature corse.

SAN GIOVANNI ROUTE D’ARCA Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 4 95 70 22 25 info@hotel-san-giovanni.com

English :

Treat yourself to the Renaissance Retreat at the Hotel San Giovanni. Yoga, meditation, hiking, wellness workshops and healthy cuisine punctuate three days of reconnection in the heart of Corsican nature.

