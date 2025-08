Retraite spirituelle Le Mayet-de-Montagne

Retraite spirituelle Le Mayet-de-Montagne jeudi 11 décembre 2025.

Retraite spirituelle

Le Poirier Fondant Le Mayet-de-Montagne Allier

Tarif : 240 – 240 – 280 EUR

Date :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-11

Un week-end pour lâcher prise se libérer ; nous sommes souvent victimes d’un mental suractif et d’un émotionnel qui ressasse les situations pénibles voire dramatiques.

Le Poirier Fondant Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 44 01 36 celinevichy@gmail.com

English :

A weekend to let go: we are often victims of an overactive mind and an emotional system that remembers painful or even dramatic situations.

German :

Ein Wochenende, um loszulassen: sich befreien; wir sind oft Opfer eines überaktiven Verstandes und einer emotionalen Ebene, die schmerzhafte oder sogar dramatische Situationen wiederkäut.

Italiano :

Un fine settimana per lasciar andare: spesso siamo vittime di una mente iperattiva e di un sistema emotivo che ricorda situazioni dolorose o addirittura drammatiche.

Espanol :

Un fin de semana para soltar lastre: a menudo somos víctimas de una mente hiperactiva y de un sistema emocional que recuerda situaciones dolorosas o incluso dramáticas.

