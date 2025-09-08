Retraite sportive Permanence pour renseignements ou inscriptions Forum Autun

Forum 1 rue des Pierres Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-09-08 15:00:00

fin : 2025-09-08 18:00:00

2025-09-08 2025-09-09 2025-09-11

La retraite sportive s’adresse à tous. De nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année (gym, aquagym senior, petites marches, randonnées pédestres, randonnées cyclo, pétanque, ateliers mémoires). Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire, nous vous accueillerons avec plaisir.

Retrouvez nous au Foum des Sports le 1er week-end de septembre.

Des permanences se tiendront

– lundi 8 septembre de 15h à 18h,

– mardi 9 septembre de 9h à 12h30,

– jeudi 11 septembre de 15h à 18h,

– vendredi 12 septembre de 9h à 12h30.

Adhérez dès maintenant sur notre site internet. .

Forum 1 rue des Pierres Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 97 69 20 retraitesportive.gam@gmail.com

