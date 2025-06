Retraite Weekend, Constellations familiales et Ressourcement au Domaine de Boulède Boulede Monflanquin 12 juillet 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Retraite Weekend, Constellations familiales et Ressourcement au Domaine de Boulède Boulede 192 Chemin de Boulède Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 160 – 160 – 325 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Et si vous vous offriez une parenthèse pour vous recentrer, libérer ce qui ne vous appartient plus, et retrouver votre élan profond ?

Ce week-end est une invitation à plonger en douceur dans l’univers des constellations familiales et à vous ressourcer dans un lieu magique.

Et si vous vous offriez une parenthèse pour vous recentrer, libérer ce qui ne vous appartient plus, et retrouver votre élan profond ?

Ce week-end est une invitation à plonger en douceur dans l’univers des constellations familiales et à vous ressourcer dans un lieu magique.

En mettant en lumière ces héritages inconscients, les constellations ouvrent un chemin de pacification, de compréhension et de libération.

6 constellations réparties sur le week-end, dans une ambiance bienveillante, respectueuse et soutenante avec des temps de convivialité, de silence, de retour à soi, de détente, de gastronomie végétarienne et surtout beaucoup d’humanité, de chaleur, de présence. .

Boulede 192 Chemin de Boulède

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 35 38 00 contact@juliethomas-therapies.fr

English : Retraite Weekend, Constellations familiales et Ressourcement au Domaine de Boulède

How about taking a break to refocus, release what no longer belongs to you, and rediscover your inner drive?

This weekend is an invitation to plunge gently into the world of family constellations and recharge your batteries in a magical setting.

German : Retraite Weekend, Constellations familiales et Ressourcement au Domaine de Boulède

Wie wäre es, wenn Sie sich eine Auszeit gönnen, um sich neu zu zentrieren, alles loszulassen, was nicht mehr zu Ihnen gehört, und Ihren tiefen Antrieb wiederzufinden?

Dieses Wochenende ist eine Einladung, sanft in die Welt der Familienaufstellungen einzutauchen und an einem magischen Ort neue Energie zu tanken.

Italiano :

Che ne dite di prendervi una pausa per riorganizzarvi, liberarvi di ciò che non vi appartiene più e riscoprire il vostro slancio interiore?

Questo fine settimana è un invito a immergersi dolcemente nel mondo delle costellazioni familiari e a ricaricare le batterie in un ambiente magico.

Espanol : Retraite Weekend, Constellations familiales et Ressourcement au Domaine de Boulède

¿Qué le parece tomarse un descanso para volver a centrarse, liberarse de lo que ya no le pertenece y redescubrir su impulso interior?

Este fin de semana es una invitación a sumergirse suavemente en el mundo de las constelaciones familiares y recargar las pilas en un entorno mágico.

L’événement Retraite Weekend, Constellations familiales et Ressourcement au Domaine de Boulède Monflanquin a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Coeur de Bastides