Retraite Yoga et écriture Sainte-Pazanne

Retraite Yoga et écriture Sainte-Pazanne dimanche 21 septembre 2025.

Retraite Yoga et écriture

Salle des Fraîches Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

C’est la rentrée ! Que diriez-vous de tester une nouvelle activité ?

Rendez-vous à la salle des Fraiches de Sainte-Pazanne où l’association Faites de la paix dans le monde vous propose une journée d’initiation.

Et si tu offrais une journée complète à ton feu créatif intérieur ? Une journée pour ralentir, respirer, bouger, écrire… créer. Une journée pour être pleinement là !

Au programme de cette journée

explorer une variété de formes littéraires poésie, slam, chanson, prose, conte…

expérimenter différentes approches d’écriture intuitive et créative

jouer avec les mots, les sons, les images et les figures de style

dépasser l’auto-censure, l’insécurité et le manque d’élan

développer la synergie entre corps et création par le yoga, le souffle et la danse

prendre confiance en la puissance de sa parole

se laisser inspirer par le silence, la contemplation et le groupe

vivre une journée remplie de rires, de lien et de beauté

accueil dès 10h30 pour démarrer à 11h

à 12h30 repas partagé façon auberge espagnole; chacun apporte un plat

14h à 17h place à une série d’explorations artistiques et sensorielles danse intuitive, exercice de voix, mouvements libérateurs, ateliers d’écriture créative, moments de silence et méditation guidée

La méthode « être ici »:

vivre inspiré

vivre une puissante immersion dans l’univers du yoga et de la créativité

se reconnecter avec le corps, la voix l’inspiration et la capacité d’expression

Pratique

aucune expérience préalable n’est requise

yoga accessible à tous, pour éveiller le corps et le souffle, en douceur ou avec vitalité selon son rythme

la méthode une journée dans la démarche « être ici » créé par Mathieu Lippé; un projet né du désir d’explorer en profondeur le processus d’inspiration pour nourrir la création et favoriser le rayonnement des œuvres. Trois axes guident notre approche

inspiration se connecter à son souffle créatif, à son intuition, à sa vérité intérieure. Surmonter les blocages, retrouver l’élan vital.

création, transformer cet élan en œuvres vivantes. S’exprimer à travers les mots, le mouvement, le rythme, la voix.

initiative Oser faire rayonner ses créations dans le monde, en toute authenticité.

affirmer sa voix. Prendre sa place

Plus d’infos auprès de l’association par mail ou par téléphone .

Salle des Fraîches Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 77002006061 contact@faitesdelapaixdanslemonde.fr

English :

It’s back to school time! How about trying out a new activity?

Head to the Salle des Fraiches in Sainte-Pazanne, where the association Faites de la paix dans le monde is offering a day of initiation.

German :

Das neue Schuljahr hat begonnen! Wie wäre es, eine neue Aktivität auszuprobieren?

Begeben Sie sich in den Salle des Fraiches in Sainte-Pazanne, wo der Verein Faites de la paix dans le monde einen Einführungstag für Sie anbietet.

Italiano :

È tempo di tornare a scuola! Che ne dite di provare una nuova attività?

Recatevi alla Salle des Fraiches di Sainte-Pazanne, dove l’associazione Faites de la paix dans le monde organizza una giornata introduttiva.

Espanol :

¡Es hora de volver al cole! ¿Te apetece probar una nueva actividad?

Acércate a la Salle des Fraiches de Sainte-Pazanne, donde la asociación Faites de la paix dans le monde (Haz la paz en el mundo) organiza una jornada de iniciación.

L’événement Retraite Yoga et écriture Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-09-05 par I_OT Pornic