Retraite Yoga & Expression Artistique à La Maison Haute TOUCY Toucy

TOUCY 6 rue Colette Toucy Yonne

Début : 2025-08-22 09:30:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

2025-08-22

La Maison Haute vous invite à vivre cinq journées de retraite placées sous le signe du yoga et de la créativité.

Chaque jour s’articule autour d’une matinée dédiée au yoga et d’un après-midi consacré à une activité artistique différente.

Pour les repas chacun apporte un plat, que nous dégusterons ensemble autour d’une grande tablée conviviale.

Le 22 août, l’après-midi sera consacré à une initiation au travail du chant !

Cécile vous accompagnera avec son peps et sa bonne humeur dans l’interprétation d’un chant aux sonorités riches et profondes. Comme les autres activités artistiques proposées à la maison haute le chant est là pour nous transporter dans un ailleurs au plus profond de notre âme. Nous faire vibrer à l’unisson.

Aucune expérience requise les débutants sont les bienvenus ! .

TOUCY 6 rue Colette Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 81 48 23 cvuagnoux@yahoo.fr

