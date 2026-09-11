Retraite Yoga, rando & thermes Digne-les-Bains
jeudi 5 novembre 2026 · Digne-les-Bains
Informations pratiques
Digne-les-Bains
Retraite Yoga, rando & thermes
Les Dourbes Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 499 – 499 – 549 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 17:30:00
fin : 2026-11-08 14:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Séjour bien-être aux Dourbes : yoga, pilates, sophrologie, moments de détente et cuisine gourmande dans un cadre naturel exceptionnel. Une parenthèse automnale en petit groupe pour ralentir, respirer et prendre soin de soi.
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Les Dourbes Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 11 08 97 contact@parenthesesportsante.fr
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English :
A wellness retreat in Les Dourbes: yoga, Pilates, sophrology, moments of relaxation, and gourmet cuisine in an exceptional natural setting. An autumn getaway in a small group to slow down, breathe, and take care of yourself.
L’événement Retraite Yoga, rando & thermes Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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