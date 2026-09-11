Informations pratiques

Digne-les-Bains

Retraite Yoga, rando & thermes

Les Dourbes Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 499 – 499 – 549 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 17:30:00

fin : 2026-11-08 14:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Séjour bien-être aux Dourbes : yoga, pilates, sophrologie, moments de détente et cuisine gourmande dans un cadre naturel exceptionnel. Une parenthèse automnale en petit groupe pour ralentir, respirer et prendre soin de soi.

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Les Dourbes Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 11 08 97 contact@parenthesesportsante.fr

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English :

A wellness retreat in Les Dourbes: yoga, Pilates, sophrology, moments of relaxation, and gourmet cuisine in an exceptional natural setting. An autumn getaway in a small group to slow down, breathe, and take care of yourself.

L’événement Retraite Yoga, rando & thermes Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains