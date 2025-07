Retraites de yoga proposées par « Yoga Dud » Manoir des Araignées Bellenaves

Manoir des Araignées 12 Rue des Jeux Bellenaves Allier

Début : 2025-07-25

fin : 2025-08-17

2025-07-25 2025-08-15 2025-09-12 2025-10-10

Recharger votre âme, faire une pause et respirer, se connecter avec le yoga et la nature. Les retraites sont destinées à tous les niveaux de pratiquants de yoga, Elles offrent une opportunité d’évasion dans un cadre naturel.

Manoir des Araignées 12 Rue des Jeux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 77 20 60

Recharge your soul, pause and breathe, connect with yoga and nature. The retreats are designed for all levels of yoga practitioners, offering an opportunity to get away from it all in a natural setting.

Laden Sie Ihre Seele auf, machen Sie eine Pause und atmen Sie durch, verbinden Sie sich mit dem Yoga und der Natur. Die Retreats sind für alle Stufen von Yogapraktizierenden gedacht, Sie bieten eine Gelegenheit, in einer natürlichen Umgebung dem Alltag zu entfliehen.

Ricaricate la vostra anima, fate una pausa e respirate, connettetevi con lo yoga e la natura. I ritiri sono pensati per tutti i livelli di praticanti di yoga e offrono l’opportunità di staccare la spina in un ambiente naturale.

Recarga tu alma, haz una pausa y respira, conecta con el yoga y la naturaleza. Los retiros están diseñados para practicantes de yoga de todos los niveles y ofrecen la oportunidad de alejarse de todo en un entorno natural.

