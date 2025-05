Retransmission cérémonie d’ouverture du festival de Cannes – Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu, 13 mai 2025 19:00, Segré-en-Anjou Bleu.

Maine-et-Loire

Début : 2025-05-13 19:00:00

2025-05-13

Venez participer, à distance, à la cérémonie d’ouverture du festival de Cannes, édition 2025.

Rendez-vous au cinéma le Maingué à partir de 19h.

Avant-première du film Partir un jour d’Amélie Bonnin à partir de 20h .

Esplanade Antoine Glémain Cinéma Le Maingué

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 27 43

English :

Participate remotely in the opening ceremony of the Cannes Film Festival 2025.

German :

Nehmen Sie aus der Ferne an der Eröffnungszeremonie der Filmfestspiele von Cannes, Ausgabe 2025, teil.

Italiano :

Partecipate a distanza alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2025.

Espanol :

Participe a distancia en la ceremonia de apertura del Festival de Cannes 2025.

