Retransmission de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football Bar Le 1102 La Giettaz

Informations pratiques

La Giettaz

Retransmission de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football

Bar Le 1102 1271 route du Col des Aravis La Giettaz Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez assister à la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football 2026. Et soutenez les équipes suivantes Norvège ou Angleterre contre Argentine ou Suisse.

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Bar Le 1102 1271 route du Col des Aravis La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 22 07 90 pierresocquetclerc@gmail.com

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English : Broadcast of the Football World Cup semi-final

Come and watch the semi-finals of the 2026 Football World Cup. And support the following teams: Norway or England against Argentina or Switzerland.

L’événement Retransmission de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football La Giettaz a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Val d’Arly