Retransmission de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football Bar Le 1102 La Giettaz
mercredi 15 juillet 2026 · Bar Le 1102 · La Giettaz
Informations pratiques
La Giettaz
Retransmission de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football
Bar Le 1102 1271 route du Col des Aravis La Giettaz Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Venez assister à la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football 2026. Et soutenez les équipes suivantes Norvège ou Angleterre contre Argentine ou Suisse.
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Bar Le 1102 1271 route du Col des Aravis La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 22 07 90 pierresocquetclerc@gmail.com
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English : Broadcast of the Football World Cup semi-final
Come and watch the semi-finals of the 2026 Football World Cup. And support the following teams: Norway or England against Argentina or Switzerland.
L’événement Retransmission de la 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football La Giettaz a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Val d’Arly