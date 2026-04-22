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Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Ciné Pax Valdahon

Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Ciné Pax Valdahon

Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Ciné Pax Valdahon mardi 12 mai 2026.

Lieu : Ciné Pax

Adresse : 4 Rue de la Gare

Ville : 25800 Valdahon

Département : Doubs

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Tarif réduit Tarif réduit

Valdahon

Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes

Ciné Pax 4 Rue de la Gare Valdahon Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 22:45:00

Date(s) :
2026-05-12

Retransmission en direct, le 12 Mai 2026 à 19 h 00, depuis le Palais des Festivals à Cannes comme si vous y étiez de la 79 ème Cérémonie d’Ouverture et du film La Vénus Electrique .
Le Ciné Pax se mettra au diapason et l’équipe des bénévoles sera ravie de vous accueillir.   .

Ciné Pax 4 Rue de la Gare Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cinepax@cinepax.fr

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English : Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes

L’événement Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Valdahon a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS