Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Ciné Pax Valdahon
Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Ciné Pax Valdahon mardi 12 mai 2026.
Valdahon
Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes
Ciné Pax 4 Rue de la Gare Valdahon Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 22:45:00
Date(s) :
2026-05-12
Retransmission en direct, le 12 Mai 2026 à 19 h 00, depuis le Palais des Festivals à Cannes comme si vous y étiez de la 79 ème Cérémonie d’Ouverture et du film La Vénus Electrique .
Le Ciné Pax se mettra au diapason et l’équipe des bénévoles sera ravie de vous accueillir. .
Ciné Pax 4 Rue de la Gare Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cinepax@cinepax.fr
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English : Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes
L’événement Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Valdahon a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS