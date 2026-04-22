Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Ciné Pax Valdahon

Valdahon

Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes

Ciné Pax 4 Rue de la Gare Valdahon Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 22:45:00

Date(s) :

2026-05-12

Retransmission en direct, le 12 Mai 2026 à 19 h 00, depuis le Palais des Festivals à Cannes comme si vous y étiez de la 79 ème Cérémonie d’Ouverture et du film La Vénus Electrique .

Le Ciné Pax se mettra au diapason et l’équipe des bénévoles sera ravie de vous accueillir. .

Ciné Pax 4 Rue de la Gare Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cinepax@cinepax.fr

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English : Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes

L’événement Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes Valdahon a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS