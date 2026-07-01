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AGENDA · La Giettaz

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football Espagne / Argentine Bar Le 1102 La Giettaz

dimanche 19 juillet 2026 · Bar Le 1102 · La Giettaz

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bar Le 1102
Adresse
1271 route du Col des Aravis
Ville
73590 La Giettaz
Département
Savoie
Tarif

La Giettaz

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football Espagne / Argentine

Bar Le 1102 1271 route du Col des Aravis La Giettaz Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez assister à la finale de la Coupe du Monde de Football 2026 qui opposera l’Espagne à l’Argentine.
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Bar Le 1102 1271 route du Col des Aravis La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 22 07 90  pierresocquetclerc@gmail.com

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English : Broadcast of the Football World Cup final Spain v Argentina

Come and watch the 2026 Football World Cup final: Spain v Argentina.

L’événement Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football Espagne / Argentine La Giettaz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Val d’Arly