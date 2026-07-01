Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football Espagne / Argentine Bar Le 1102 La Giettaz
dimanche 19 juillet 2026 · Bar Le 1102 · La Giettaz
Informations pratiques
La Giettaz
Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football Espagne / Argentine
Bar Le 1102 1271 route du Col des Aravis La Giettaz Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez assister à la finale de la Coupe du Monde de Football 2026 qui opposera l’Espagne à l’Argentine.
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Bar Le 1102 1271 route du Col des Aravis La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 22 07 90 pierresocquetclerc@gmail.com
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English : Broadcast of the Football World Cup final Spain v Argentina
Come and watch the 2026 Football World Cup final: Spain v Argentina.
L’événement Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Football Espagne / Argentine La Giettaz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Val d’Arly