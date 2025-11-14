Retransmission de la série documentaire « Gardiens de la fôret ». Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Retransmission de la série documentaire « Gardiens de la fôret ». Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande vendredi 14 novembre 2025.

Retransmission de la série documentaire « Gardiens de la fôret ».

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-28

Vendredi 14 Novembre: Diffusion de la série documentaire « Gardiens de la Forêt » 1ère et 2ème partie De 18h à 20h.

Vendredi 28 Novembre: Diffusion de la série documentaire « Gardiens de la Forêt » 3ème et 4ème partie De 18h à 20h.

En partenariat avec la mairie de Sainte-Foy-la-Grande à la salle Clarisse Brian-Reclus.

Au cœur des cinq forêts primaires, de l’Amazonie à l’Océanie en passant par l’Afrique, cinq représentants des forêts autochtones s’engagent pour la protection de ses poumons verts Reboiser, lutter contre la pollution, préserver la biodiversité… À travers leur regard sensible, cette série documentaire nous invite à redonner place à leur vision du monde.

La retransmission du 28 novembre sera suivi à 20h du témoignage de Michel Feynie, fondateur du site de la Charbonnière, patrimoine paysan du landais.

Réservation conseillée au 05 57 46 03 00 (Office de Tourisme). .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr

English : Retransmission de la série documentaire « Gardiens de la fôret ».

German : Retransmission de la série documentaire « Gardiens de la fôret ».

Italiano :

Espanol : Retransmission de la série documentaire « Gardiens de la fôret ».

L’événement Retransmission de la série documentaire « Gardiens de la fôret ». Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-09-13 par OT du Pays Foyen