Retransmission de la série documentaire « Gardiens de la fôret ». Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Vendredi 14 Novembre: Diffusion de la série documentaire « Gardiens de la Forêt » 1ère et 2ème partie De 18h à 20h.
Vendredi 28 Novembre: Diffusion de la série documentaire « Gardiens de la Forêt » 3ème et 4ème partie De 18h à 20h.
En partenariat avec la mairie de Sainte-Foy-la-Grande à la salle Clarisse Brian-Reclus.
Au cœur des cinq forêts primaires, de l’Amazonie à l’Océanie en passant par l’Afrique, cinq représentants des forêts autochtones s’engagent pour la protection de ses poumons verts Reboiser, lutter contre la pollution, préserver la biodiversité… À travers leur regard sensible, cette série documentaire nous invite à redonner place à leur vision du monde.
La retransmission du 28 novembre sera suivi à 20h du témoignage de Michel Feynie, fondateur du site de la Charbonnière, patrimoine paysan du landais.
Réservation conseillée au 05 57 46 03 00 (Office de Tourisme). .
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr
