RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA TRAVIATA Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA TRAVIATA

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Venez assister à la retransmission en direct du Royal Opera House. Une collation vous sera offerte à l’entracte.

Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésite à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son cœur. Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de la vie les rattrape.

Aussi intimiste que somptueux, La traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra et met en vedette le rôle principal de soprano, brillamment interprété par Ermonela Jaho.

Durée 4h.

Réservation conseillée au cinéma. 18 .

English :

Join us for a live broadcast from the Royal Opera House. A snack will be served at intermission.

German :

Erleben Sie eine Live-Übertragung aus dem Royal Opera House. In der Pause wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Venite a vedere la trasmissione della Royal Opera House in diretta. Nell’intervallo sarà servito uno spuntino.

Espanol :

Venga a ver la retransmisión en directo de la Royal Opera House. Se servirá un tentempié en el descanso.

