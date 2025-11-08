RETRANSMISSION DE L’OPÉRA SIEGFRIED Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

RETRANSMISSION DE L’OPÉRA SIEGFRIED

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Venez assister à la retransmission en direct du Royal Opera House. Une collation vous sera offerte à l’entracte.

Élevé par un nain sournois et ignorant ses véritables origines, un jeune homme se lance dans un voyage épique. Il se retrouve bientôt face à face avec une épée brisée, un dragon redoutable qui garde un anneau maudit et une Walkyrie plongée, à la suite d’un sort, dans un sommeil profond…

Des moments de pure beauté et de bravoure illuminent le troisième chapitre du cycle de l’Anneau de Wagner, sous l’œil inspiré de Barrie Kosky, après ses spectaculaires L’Or du Rhin (2023) et La Walkyrie (2025). Andreas Schager, dans ses débuts très attendus au Royal Opera, tient le rôle vedette du héros principal de Siegfried, aux côtés de Christopher Maltman, dans le rôle de l’imposant Voyageur, ainsi que de Peter Hoare, le perfide Mime, et Elisabet Strid, la rayonnante Brünnhilde. Le chef d’orchestre Antonio Pappano met en lumière les tensions latentes et le mysticisme éthéré de la musique dynamique de Wagner.

Durée 5h30.

Réservation préalable conseillée au cinéma. 18 .

English :

Join us for a live broadcast from the Royal Opera House. A snack will be served at intermission.

German :

Erleben Sie eine Live-Übertragung aus dem Royal Opera House. In der Pause wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Venite a vedere la trasmissione della Royal Opera House in diretta. Nell’intervallo sarà servito uno spuntino.

Espanol :

Venga a ver la retransmisión en directo de la Royal Opera House. Se servirá un tentempié en el descanso.

