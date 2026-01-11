Retransmission de Rugby Tournoi des VI nations La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure

Retransmission de Rugby Tournoi des VI nations

La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Le rugby revient au LOCAL avec le tournoi des VI nations. Nous vous proposons la retransmission du match d’ouverture France Irlande avec une petite restauration sur place.

La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 03 10 13 le-local26@orange.fr

English :

Rugby returns to LOCAL with the VI nations tournament. We’ll be broadcasting the opening match between France and Ireland, with light refreshments available on site.

