Retransmission de Rugby Tournoi des VI nations La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure

Tarif : – –
Début : 2026-02-05 19:00:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Le rugby revient au LOCAL avec le tournoi des VI nations. Nous vous proposons la retransmission du match d’ouverture France Irlande avec une petite restauration sur place.
La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 03 10 13 le-local26@orange.fr
English :
Rugby returns to LOCAL with the VI nations tournament. We’ll be broadcasting the opening match between France and Ireland, with light refreshments available on site.
