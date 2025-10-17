Retransmission depuis l’Opéra de Paris La Traviata Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Vendredi 17 octobre à 20h00 Opéra La Traviata Captation de l’Opéra National de Paris.

Dans le cadre de son partenariat avec Micro-Folie, l’Opéra national de Paris a le plaisir de proposer au réseau la diffusion gratuite de La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi. Qui est la Traviata ? Pour le metteur en scène australien Simon Stone, remarqué pour son talent à rafraîchir les classiques, Violetta n’est pas cette demi-mondaine qui vend son corps, comme dans La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, à l’origine de l’opéra de Verdi. Elle est une star des réseaux sociaux qui monnaye son image et ses conseils numériques à grand renfort de posts , de selfies et de stories . Hélas ! Ce monde hyperconnecté n’empêche pas la belle, comme au XIXe siècle, de devoir sacrifier son amour pour Alfredo…

PLACES LIMITEES UNIQUEMENT SUR RESERVATION AU 05 57 46 03 00 .

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr

