Retransmission des matchs de la France en Plein Air au Pasino Grand de la Tour-de-Salvagny ! Le Pasino Grand et l’Hôtel***** & Spa Le Pavillon La Tour-de-Salvagny mardi 16 juin 2026.

La Tour-de-Salvagny

Retransmission des matchs de la France en Plein Air au Pasino Grand de la Tour-de-Salvagny !

Le Pasino Grand et l’Hôtel***** & Spa Le Pavillon 200 avenue du Casino La Tour-de-Salvagny Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16 01:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26

Supportez les Bleus au Pasino Grand La Tour-de-Salvagny avec la diffusion gratuite des matchs de l’Équipe de France sur écran géant pendant la Coupe du Monde 2026 ! Profitez d’une fan zone en plein air installée dans un parc en pleine nature !

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Le Pasino Grand et l’Hôtel***** & Spa Le Pavillon 200 avenue du Casino La Tour-de-Salvagny 69890 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 87 02 70 contact-pasinograndlts@partouche.com

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English :

Support Les Bleus at the Pasino Grand La Tour-de-Salvagny with free broadcasts of French Team matches on giant screens during the 2026 World Cup! Enjoy an open-air fan zone set up in a park in the heart of nature!

L’événement Retransmission des matchs de la France en Plein Air au Pasino Grand de la Tour-de-Salvagny ! La Tour-de-Salvagny a été mis à jour le 2026-06-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme