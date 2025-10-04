Retransmission d’opéra en direct « La Traviata Verdi » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie
Retransmission d’opéra en direct « La Traviata Verdi » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie samedi 4 octobre 2025.
Retransmission d’opéra en direct « La Traviata Verdi » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie
Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Vivez l’opéra en direct à la Halle ! Depuis le théâtre des Arts de Rouen, l’orchestre Normandie Rouen vous invite à découvrir La Traviata. Une soirée exceptionnelle retransmise en live.
Vivez l’opéra en direct à la Halle ! Depuis le théâtre des Arts de Rouen, l’orchestre Normandie Rouen vous invite à découvrir La Traviata. Une soirée exceptionnelle retransmise en live. .
Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 90 04 lahalle@virenormandie.fr
English : Retransmission d’opéra en direct « La Traviata Verdi » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie
Experience opera live at La Halle! From Rouen’s Théâtre des Arts, the Normandie Rouen orchestra invites you to discover La Traviata. An exceptional evening broadcast live.
German : Retransmission d’opéra en direct « La Traviata Verdi » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie
Erleben Sie die Oper live in La Halle! Aus dem Théâtre des Arts in Rouen lädt Sie das Orchester Normandie Rouen ein, La Traviata zu erleben. Ein außergewöhnlicher Abend, der live übertragen wird.
Italiano :
Vivete l’opera dal vivo alla Halle! Dal Théâtre des Arts di Rouen, l’Orchestre Normandie Rouen vi invita a scoprire La Traviata. Una serata eccezionale trasmessa in diretta.
Espanol :
¡Viva la ópera en directo en el Halle! Desde el Théâtre des Arts de Rouen, la Orchestre Normandie Rouen le invita a descubrir La Traviata. Una velada excepcional retransmitida en directo.
L’événement Retransmission d’opéra en direct « La Traviata Verdi » à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2025-09-06 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie