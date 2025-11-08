RETRANSMISSION DU BALLET CASSE-NOISETTE Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

RETRANSMISSION DU BALLET CASSE-NOISETTE

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-01-06 20:00:00

Venez assister à la retransmission en direct du Royal Opera House. Une collation vous sera offerte à l’entracte.

Le magicien Monsieur Drosselmeyer doit porter secours à son neveu Hans-Peter qui a été transformé en casse-noisette. Pour avoir une chance de le sauver, le Casse-Noisette doit vaincre le Roi des Souris et trouver une jeune fille qui l’aimera. Une lueur d’espoir apparaît sous les traits de la jeune Clara que Drosselmeyer rencontre lors d’un réveillon de Noël. Un soupçon de magie, et l’agréable réveillon de Noël se transforme en aventure merveilleuse.

Casse-Noisette, de Peter Wright, enchante les spectateurs depuis sa première représentation en 1984 par la compagnie. Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors resplendissants de Julia Trevelyan Oman feront sans aucun doute de Casse-Noisette une friandise festive et étincelante appréciée par toute la famille.

Durée 3h30.

Réservation préalable conseillée au cinéma. 18 .

English :

Join us for a live broadcast from the Royal Opera House. A snack will be served at intermission.

German :

Erleben Sie eine Live-Übertragung aus dem Royal Opera House. In der Pause wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Venite a vedere la trasmissione della Royal Opera House in diretta. Nell’intervallo sarà servito uno spuntino.

Espanol :

Venga a ver la retransmisión en directo de la Royal Opera House. Se servirá un tentempié en el descanso.

