RETRANSMISSION DU BALLET GISELLE Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

RETRANSMISSION DU BALLET GISELLE

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Venez assister à la rediffusion du Royal Opera House.

La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée. Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort. Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle où il doit affronter les Wilis ainsi que le fantôme de Giselle.

Créée en 1985, la production, par Peter Wright, de ce ballet romantique typique du genre est un classique du répertoire du Royal Ballet. Porté par la musique évocatrice d’Adolphe Adam, dans des décors suggestifs conçus par John Macfarlane, Giselle dépeint les royaumes matériel et éthéré dans un monde où se mêlent amour, trahison et rédemption.

Durée 3h30.

Réservation préalable conseillée au cinéma. 18 .

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52

English :

Come and see the Royal Opera House rebroadcast.

German :

Erleben Sie die Wiederholung des Royal Opera House.

Italiano :

Venite a vedere la ritrasmissione della Royal Opera House.

Espanol :

Venga a ver la retransmisión de la Royal Opera House.

L’événement RETRANSMISSION DU BALLET GISELLE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE