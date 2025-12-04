Retransmission du ballet Le Parc Micro Folie Civray

Retransmission du ballet Le Parc

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

2025-12-12

Soirée exceptionnelle avec la projection du ballet intemporel Le Parc, chorégraphié par Angelin Preljocaj.

Un moment suspendu, où la poésie du mouvement rencontre la passion.

microfolie@civray.fr

