Retransmission du ballet Le Parc Micro Folie Civray vendredi 12 décembre 2025.
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Gratuit
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Soirée exceptionnelle avec la projection du ballet intemporel Le Parc, chorégraphié par Angelin Preljocaj.
Un moment suspendu, où la poésie du mouvement rencontre la passion.
Gratuit, sur réservation. .
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
