Retransmission du ballet Le Parc Micro Folie Civray

Retransmission du ballet Le Parc

Retransmission du ballet Le Parc Micro Folie Civray vendredi 12 décembre 2025.

Retransmission du ballet Le Parc

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Soirée exceptionnelle avec la projection du ballet intemporel Le Parc, chorégraphié par Angelin Preljocaj.
Un moment suspendu, où la poésie du mouvement rencontre la passion.
Gratuit, sur réservation.   .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

English : Retransmission du ballet Le Parc

L’événement Retransmission du ballet Le Parc Civray a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou