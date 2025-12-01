Retransmission du ballet Le Parc Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Retransmission du ballet Le Parc

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Une soirée d’exception pour clore l’année en beauté. Un ballet intemporel, entre tradition et modernité. Une expérience artistique à partager à la Micro-Folie de St-Georges-d’Oléron. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

.

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English :

An exceptional evening to close the year in style. A timeless ballet, between tradition and modernity. An artistic experience to share at the Micro-Folie in St-Georges-d’Oléron. Admission free, subject to availability.

L’événement Retransmission du ballet Le Parc Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes