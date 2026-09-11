Retransmission du ballet « Platée » Chéray Saint-Georges-d’Oléron
vendredi 11 décembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Retransmission du ballet « Platée »
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 23:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Une soirée d’exception pour clore l’année en beauté. Découvrez Platée de Jean-Philippe Rameau, un opéra baroque plein d’humour, retransmis sur grand écran depuis l’Opéra national de Paris. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English : Broadcast of the ballet « Platée »
An exceptional evening to end the year on a high note. Discover *Platée* by Jean-Philippe Rameau, a humorous Baroque opera, broadcast on the big screen from the Paris National Opera. Free admission while seats last.
L’événement Retransmission du ballet « Platée » Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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