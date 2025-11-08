RETRANSMISSION DU BALLET WOOLF WORKS Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

RETRANSMISSION DU BALLET WOOLF WORKS

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2026-03-10 20:00:00

2026-03-10

Venez assister à la retransmission en direct du Royal Opera House. Une collation vous sera offerte à l’entracte.

Virginia Woolf a défié les conventions littéraires pour dépeindre des mondes intérieurs intenses sa réalité sublimée, saisissante et poignante. Le chorégraphe en résidence Wayne McGregor dirige une équipe artistique lumineuse pour évoquer le style d’écriture caractéristique de Woolf, basé sur le flux de conscience, dans cette œuvre gigantesque qui rejette toute structure narrative traditionnelle.

Woolf Works est un montage de thèmes abordés dans Mrs Dalloway, Orlando, The Waves et d’autres œuvres de Woolf. Créé en 2015 pour le Royal Ballet, ce triptyque récompensé aux Olivier Awards capte la nature de l’esprit artistique unique de Woolf.

Durée 3h30.

Réservation préalable conseillée au cinéma. 18 .

English :

Join us for a live broadcast from the Royal Opera House. A snack will be served at intermission.

German :

Erleben Sie eine Live-Übertragung aus dem Royal Opera House. In der Pause wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Venite a vedere la trasmissione della Royal Opera House in diretta. Nell’intervallo sarà servito uno spuntino.

Espanol :

Venga a ver la retransmisión en directo de la Royal Opera House. Se servirá un tentempié en el descanso.

