Retransmission du Grand Choral pour la Paix Douchy-Montcorbon
Retransmission du Grand Choral pour la Paix Douchy-Montcorbon samedi 20 septembre 2025.
Retransmission du Grand Choral pour la Paix
Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le Vox vous propose une retransmission de ce
spectacle créé pour les 80 ans du débarquement !
Le Grand Choral pour la paix est composé de 250 choristes et musiciens de l’ensemble de la Normandie. Le directeur musical du spectacle, Franck Ballier, qui réside à Douchy, sera présent pour l’occasion. Ce dernier a travaillé avec de nombreux artistes comme batteur, notamment Johnny Hallyday. C’est aussi un acteur de la culture, engagé, initiateur de “Musique pour tous”. .
Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Le Vox offers you a retransmission of this show
created for the 80th anniversary of D-Day!
German :
Das Vox bietet Ihnen eine Wiederholung dieser Sendung an
show, die zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten inszeniert wurde!
Italiano :
Le Vox vi offre una ritrasmissione di questo spettacolo
creato per l’80° anniversario del D-Day!
Espanol :
Le Vox le ofrece la retransmisión de este espectáculo
creado con motivo del 80º aniversario del Día D
L’événement Retransmission du Grand Choral pour la Paix Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2025-09-12 par OT 3CBO