Retransmission du Grand Choral pour la Paix Douchy-Montcorbon

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le Vox vous propose une retransmission de ce

spectacle créé pour les 80 ans du débarquement !

Le Grand Choral pour la paix est composé de 250 choristes et musiciens de l’ensemble de la Normandie. Le directeur musical du spectacle, Franck Ballier, qui réside à Douchy, sera présent pour l’occasion. Ce dernier a travaillé avec de nombreux artistes comme batteur, notamment Johnny Hallyday. C’est aussi un acteur de la culture, engagé, initiateur de “Musique pour tous”. .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

Le Vox offers you a retransmission of this show

created for the 80th anniversary of D-Day!

German :

Das Vox bietet Ihnen eine Wiederholung dieser Sendung an

show, die zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten inszeniert wurde!

Italiano :

Le Vox vi offre una ritrasmissione di questo spettacolo

creato per l’80° anniversario del D-Day!

Espanol :

Le Vox le ofrece la retransmisión de este espectáculo

creado con motivo del 80º aniversario del Día D

