Retransmission du match de Rugby La Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy samedi 14 mars 2026.
La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-03-14 21:10:00
2026-03-14
La brasserie Mazesté vous invite à la retransmission du match à 21h10 France Angleterre (Rugby)
Pizzas à déguster devant le match ou à emporter
La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 68 25 38 brasseriemazeste@gmail.com
English :
Brasserie Mazesté invites you to the match broadcast at 9:10pm France England (Rugby)
Pizzas to eat in front of the match or to take away
