Retransmission du match de Rugby La Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

Retransmission du match de Rugby

La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-03-14 21:10:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

La brasserie Mazesté vous invite à la retransmission du match à 21h10 France Angleterre (Rugby)

Pizzas à déguster devant le match ou à emporter

.

La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 68 25 38 brasseriemazeste@gmail.com

English :

Brasserie Mazesté invites you to the match broadcast at 9:10pm France England (Rugby)

Pizzas to eat in front of the match or to take away

L’événement Retransmission du match de Rugby Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon