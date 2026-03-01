Retransmission du match des Six Nations Au café Chez Félicat Avezac-Prat-Lahitte
Retransmission du match des Six Nations Au café Chez Félicat Avezac-Prat-Lahitte samedi 14 mars 2026.
Retransmission du match des Six Nations
Au café Chez Félicat AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées
Retransmission du match des Six Nations entre l’Angleterre et la France
Restauration sur place. Soirée Côte à l’Os
Réservation souhaitée au 06 71 84 98 22 ou par mail chez.felicat@gmail.com
English :
Broadcast of the Six Nations match between England and France
Catering on site. Côte à l’Os evening
Reservations required on 06 71 84 98 22 or by e-mail chez.felicat@gmail.com
