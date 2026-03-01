Retransmission du match des Six Nations

Au café Chez Félicat AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Retransmission du match des Six Nations entre l’Angleterre et la France

Restauration sur place. Soirée Côte à l’Os

Réservation souhaitée au 06 71 84 98 22 ou par mail chez.felicat@gmail.com

.

English :

Broadcast of the Six Nations match between England and France

Catering on site. Côte à l’Os evening

Reservations required on 06 71 84 98 22 or by e-mail chez.felicat@gmail.com

L’événement Retransmission du match des Six Nations Avezac-Prat-Lahitte a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65