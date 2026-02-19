Retransmission du match du Tournoi des Six Nations France Angleterre Halle aux Petits Pois Castres-Gironde
Halle aux Petits Pois 2 Route de Pomarède Castres-Gironde Gironde
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez vibrer avec nous pour la retransmission du match du Tournoi des Six Nations !
La France contre l’Angleterre
Coup d’envoi à 21h
Diffusion sur grand écran
Ouverture des portes dès 15h00 pour suivre les autres matchs de la journée et profiter de l’ambiance tout au long de l’après-midi !
Fête de la bière sur place
Convivialité, rugby et bonne humeur garantis !
On vous attend nombreux pour un moment 100% rugby et bonne ambiance à partager .
