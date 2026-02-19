Retransmission du match du Tournoi des Six Nations France Angleterre Halle aux Petits Pois Castres-Gironde

Retransmission du match du Tournoi des Six Nations France Angleterre

Halle aux Petits Pois 2 Route de Pomarède Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez vibrer avec nous pour la retransmission du match du Tournoi des Six Nations !

La France contre l’Angleterre

Coup d’envoi à 21h

Diffusion sur grand écran

Ouverture des portes dès 15h00 pour suivre les autres matchs de la journée et profiter de l’ambiance tout au long de l’après-midi !

Fête de la bière sur place

Convivialité, rugby et bonne humeur garantis !

On vous attend nombreux pour un moment 100% rugby et bonne ambiance à partager .

Halle aux Petits Pois 2 Route de Pomarède Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine fiestacastres@gmail.com

