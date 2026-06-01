Aurseulles

Retransmission du match France-Norvège Coupe du Monde de Football au ShaDOC café

24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Dans une ambiance festive et conviviale, les bénévoles du ShaDOC Café vous invitent à venir encourager l’équipe de France pour son match face à la Norvège en phase de poules de la Coupe du Monde ! Début du match à 21h.

Le café sera ouvert de 19h à 23h.

Dans une ambiance festive et conviviale, les bénévoles du ShaDOC Café vous invitent à venir encourager l’équipe de France pour son match face à la Norvège en phase de poules de la Coupe du Monde ! Début du match à 21h.

Le café sera ouvert de 19h à 23h. .

24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles 14240 Calvados Normandie +33 2 31 96 61 45 mediation@le-doc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retransmission du match France-Norvège Coupe du Monde de Football au ShaDOC café

In a festive and friendly atmosphere, the volunteers at ShaDOC Café invite you to come and cheer on the French team in their match against Norway in the group stage of the World Cup! The match kicks off at 9pm.

The café will be open from 7pm to 11pm.

L’événement Retransmission du match France-Norvège Coupe du Monde de Football au ShaDOC café Aurseulles a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité