Retransmission en direct du ballet Le Corsaire à l’ONB Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien 9 juillet 2025 20:00

Gratuit

Début : 2025-07-09 20:00:00

fin : 2025-07-09 22:30:00

2025-07-09

Mêlant aventure et fantaisie, Le Corsaire conte les amours contrariés du corsaire Conrad et de la belle Médora qu’il soustrait au harem du terrible Seyd Pacha. Enlèvements, scènes de naufrage et de révolte, emportent les interprètes au fil d’un récit épique. Les mosaïques de couleurs d’un Orient imaginaire trouvent un écho dans la musique passionnée d’Adolphe Adam, qui puise dans les origines littéraires du ballet et le poème orientaliste de Byron.

La chorégraphie de José Carlos Martínez, directeur de la Danse de l’Opéra national de Paris, s’inspire de celle de Marius Petipa (1899) et rend hommage à ses morceaux les plus emblématiques?: Le Jardin animé, et Pas d’esclave. Danses de caractères et hautes en couleur se succèdent, entre virtuosité des ensembles et variations solistes. .

