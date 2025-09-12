Retransmission en direct du Concert dans la ville Foyer Cabanac-et-Villagrains

Retransmission en direct du Concert dans la ville Foyer Cabanac-et-Villagrains vendredi 12 septembre 2025.

Retransmission en direct du Concert dans la ville

Foyer 11 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Pour la quatrième année consécutive, l’Opéra inaugure sa saison avec un concert exceptionnel donné dans l’Auditorium, mais aussi retransmis en direct. Joseph Swensen, directeur musical désormais incontournable de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, propose un programme éclatant la Cinquième symphonie de Gustav Mahler (avec son célèbre Adagietto) précédée de grands choeurs d’Aïda.

Programme

Giuseppe Verdi, Aïda, Marche triomphale

Gustav Mahler, Symphonie n° 5

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild

Avec la contribution du Groupe Caisserie Bordelaise .

Foyer 11 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 72 13 mairie@cabanac-villagrains.fr

English : Retransmission en direct du Concert dans la ville

German : Retransmission en direct du Concert dans la ville

Italiano :

Espanol : Retransmission en direct du Concert dans la ville

L’événement Retransmission en direct du Concert dans la ville Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2025-09-05 par Sud Bordeaux Tourisme