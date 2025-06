Retransmission en direct du « Corsaire » par le ballet de l’Opéra national de Bordeaux Rue de la Papeterie Beautiran 9 juillet 2025 20:00

2025-07-09 20:00:00

2025-07-09

Dans le cadre du partenariat entre Bordeaux Live Opéra et la commune, « Le Corsaire », interprété par le ballet de l’Opéra National de Bordeaux, sera retransmis en direct, mercredi 9 juillet, à 20 h, à l’espace culturel.

« Mêlant aventure et fantaisie, Le Corsaire conte les amours contrariés du corsaire Conrad et de la belle Médora qu’il soustrait au harem du terrible Seyd Pacha. »

Danses de caractères et hautes en couleur se succèdent, entre virtuosité des ensembles et variations solistes. Avec cette nouvelle production, Le Corsaire renaît et rend hommage à ce grand classique ».

Production Estonian National Opera / En partenariat avec le Groupe d’entraide mutuelle (GEM) Tertio, La Maison de Louis, D’une rive à l’autre, l’ADAPEI et M en rouge

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild .

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 06 15 contact@mairie-beautiran.fr

