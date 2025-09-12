Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux Salle Henri Le Clouzot La Crèche
Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux Salle Henri Le Clouzot La Crèche vendredi 12 septembre 2025.
Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux
Salle Henri Le Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Pour la 4ᵉ année consécutive, l’Opéra National de Bordeaux ouvre sa saison en beauté avec un concert prestigieux retransmis en direct sur grand écran depuis l’Auditorium. Une occasion unique de vivre la magie de l’Opéra… confortablement installé dans votre cinéma !
Sous la direction de Joseph Swensen, chef d’orchestre et directeur musical, laissez-vous emporter par
La majestueuse Cinquième Symphonie de Gustav Mahler, avec son émouvant Adagietto
Une ouverture puissante avec les grands chœurs de l’opéra Aïda
À ne pas manquer pour tous les amoureux de musique classique et de belles émotions ! .
Salle Henri Le Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr
English : Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux
German : Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux
Italiano :
Espanol : Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux
L’événement Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux La Crèche a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Haut Val De Sèvre