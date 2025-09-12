Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux Salle Henri Le Clouzot La Crèche

Retransmission live Concert de l’Opéra National de Bordeaux Salle Henri Le Clouzot La Crèche vendredi 12 septembre 2025.

Salle Henri Le Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Pour la 4ᵉ année consécutive, l’Opéra National de Bordeaux ouvre sa saison en beauté avec un concert prestigieux retransmis en direct sur grand écran depuis l’Auditorium. Une occasion unique de vivre la magie de l’Opéra… confortablement installé dans votre cinéma !

Sous la direction de Joseph Swensen, chef d’orchestre et directeur musical, laissez-vous emporter par

La majestueuse Cinquième Symphonie de Gustav Mahler, avec son émouvant Adagietto

Une ouverture puissante avec les grands chœurs de l’opéra Aïda

À ne pas manquer pour tous les amoureux de musique classique et de belles émotions ! .

Salle Henri Le Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr

