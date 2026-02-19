Retransmission match de rugby Mur à gauche Bidache

Retransmission match de rugby Mur à gauche Bidache dimanche 22 février 2026.

Tarif : – –

Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

2026-02-22

Retransmission du match du tournoi des six nations France-Italie sur grand écran.   .

Mur à gauche Allée du parc des sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49  francis.notary64@gmail.com

