Retransmission Match Pro D2 au V and B Brive Brive-la-Gaillarde

Retransmission Match Pro D2 au V and B Brive

7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-27

Ambiance Rugby au V and B Brive !

Venez vivre tous les matchs du Tournoi des 6 Nations et de la Pro D2 sur grand écran !

Retransmission en direct profitez de chaque essai, chaque plaquage et chaque transformation comme au stade.

Bières, cocktails et snacks pour accompagner vos matchs préférés. .

+33 5 55 17 12 49

English : Retransmission Match Pro D2 au V and B Brive

