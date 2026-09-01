Informations pratiques

Thionville

Retransmission messe du pape Léon XIV

3 place de l’ Eglise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-28 16:00:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Vivez ensemble la messe du Pape célébrée à la cathédrale de Metz grâce à une retransmission en direct sur grand écran sur le parvis de l’église Saint-Maximin de Thionville. Un moment de communion ouvert à tous pour suivre collectivement cette célébration.Tout public

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3 place de l’ Eglise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 23 14

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English :

Join us in watching the Pope’s Mass celebrated at Metz Cathedral via a live broadcast on a big screen on the steps of Saint-Maximin Church in Thionville. A moment of fellowship open to all, so everyone can follow this celebration together.

L’événement Retransmission messe du pape Léon XIV Thionville a été mis à jour le 2026-08-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME