Retransmission messe du pape Léon XIV Thionville
lundi 28 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Retransmission messe du pape Léon XIV
3 place de l’ Eglise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-28 16:00:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Vivez ensemble la messe du Pape célébrée à la cathédrale de Metz grâce à une retransmission en direct sur grand écran sur le parvis de l’église Saint-Maximin de Thionville. Un moment de communion ouvert à tous pour suivre collectivement cette célébration.Tout public
0 .
3 place de l’ Eglise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 23 14
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English :
Join us in watching the Pope’s Mass celebrated at Metz Cathedral via a live broadcast on a big screen on the steps of Saint-Maximin Church in Thionville. A moment of fellowship open to all, so everyone can follow this celebration together.
L’événement Retransmission messe du pape Léon XIV Thionville a été mis à jour le 2026-08-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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