Retransmission Sans Famille Comédie Française Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Samedi 2025-10-21
2025-10-25
2025-10-21
Retransmission en différée du spectacle Sans Famille par la Comédie Française. Mise en scène de Lena Bréban et texte d’Hector Malot
English :
Replay of Sans Famille by the Comédie Française. Directed by Lena Bréban and written by Hector Malot
German :
Zeitversetzte Übertragung des Stücks Sans Famille von der Comédie Française. Inszenierung von Lena Bréban und Text von Hector Malot
Italiano :
Riproduzione di Sans Famille della Comédie Française. Diretto da Lena Bréban e scritto da Hector Malot
Espanol :
Reposición de Sans Famille de la Comédie Française. Dirigida por Lena Bréban y escrita por Hector Malot
L’événement Retransmission Sans Famille Comédie Française Jonzac a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac