Retransmission sur écran géant de la finale Champions Cup de l’UBB Samedi 24 mai, 15h45 Place des Quinconces Billetterie gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-24T15:45:00+02:00 – 2025-05-24T18:00:00+02:00

Samedi 24 mai, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole vous proposent de profiter de la retransmission en direct sur écran géant de la Finale de la Champions Cup de l’Union Bordeaux Bègles face à Northampton. Cette retransmission aura lieu sur la Place des Quinconces.

Venez vivre un grand moment de sport autour de cette finale de rugby historique pour le club de l’UBB.

Au programme :

Ecran géant

Banda

Animation micro

DJ Set

Buvette

L’événement est complet ! Plus de places sont disponibles.

Seuls les visiteurs munis d’un billet pourront accéder à la zone de retransmission.

Ouverture du site : 13h30

2 entrées sur le site : Allées de Bristol et Allées de Munich (côté Monument des Girondins)

Coup d’envoi du match : 15h45

Venez aux couleurs de l’UBB et avec vos drapeaux ! Tous en bleu. #WeAreUBB

Un dispositif de tri sélectif sera installé pour trier les déchets.

Des dispositifs pour les personnes en situation de handicap et de confort seront mis en place :

• Zone réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;

• Casques anti bruit pour les enfants ;

• Bouchons d’oreilles ;

• Accès à une transcription en direct du match pour les personnes à déficience auditive à l’aide d’un QR code qui sera projeté sur l’écran avant le début du match

Plusieurs objets sont interdits sur site. Ils sont renseignés dans le règlement de la manifestation.

UBB – Téo KONCZYLO